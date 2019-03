Il Presidente della Cina in Sicilia: “contento di poter visitare Palermo” [GALLERY]

23 Marzo 2019 19:34

“Sono molto contento di essere in Sicilia. Palermo dall’alto ha una splendida posizione. Sono felice di potere visitare questa città“. Queste le parole del Presidente della Cina, Xi Jinping, il quale è stato accolto in aeroporto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Anche la moglie del presidente, ha detto di essere felice di essere a Palermo e “di potere visitare la città”. Orlando gli aveva detto in inglese: “Benvenuto a Palermo, porta mediterranea dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia”. Il presidente cinese, in precedenza, è stato due giorni a Roma per la firma del memorandum tra Italia e Cina.

