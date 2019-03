27 Marzo 2019 19:05

Poste italiane: parte a Catanzaro e Vibo Valentia il nuovo modello di recapito “Joint Delivery”. Dal 18 marzo, consegne anche al pomeriggio e nei week-end

Parte il nuovo servizio di recapito di Poste Italiane a Catanzaro e Vibo Valentia: il nuovo modello, chiamato “Joint Delivery”, garantirà la consegna della corrispondenza anche al pomeriggio e nei week-end. La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte, seppur integrate: la prima, denominata “linea di Base”, garantirà la consegna quotidiana di tutti i prodotti postali nella propria area di competenza; la seconda, chiamata “Linea Business”, sarà dedicata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19,45 e durante i fine settimana. Oggi Poste Italiane garantisce il servizio di recapito quotidiano ai circa 250mila abitanti di Vibo Valentia. Con il “Joint Delivery”, grazie anche all’Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, Poste Italiane ha voluto rinnovare il servizio di consegna della corrispondenza per soddisfare al meglio i nuovi bisogni e le nuove abitudini degli italiani, in una fase caratterizzata da una costante diminuzione dei volumi di posta tradizionale e, parallelamente, da un significativo aumento delle spedizioni di pacchi, aumentati nel 2018 di circa il 27% rispetto al 2017. Il “Nuovo Modello di Recapito”, introdotto ad aprile dello scorso anno, è parte integrante del piano industriale quinquennale di Poste Italiane presentato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e finalizzato alla creazione di una rete ancor più efficiente ed efficace, capace di offrire un servizio più flessibile ai cittadini. Allo stesso tempo il “Joint Delivery” assicura la sostenibilità degli oneri connessi al servizio universale, basandosi su un innovativo approccio che tiene conto delle caratteristiche del territorio, come, ad esempio, la densità abitativa e le serie storiche dei volumi di corrispondenza registrati, investendo sia sulla tecnologia sia sulla formazione di tutto il personale addetto al recapito.

I NUMERI DEL JOINT DELIVERY IN PROVINCIA DI CATANZARO E VIBO VALENTIA

• Contrazione mercato della corrispondenza dal 2008 al 2018: oltre il 50%

• Totale lettere consegnate nel 2018 In Italia: circa 3 miliardi di pezzi

• Previsione di crescita mercato 2017-2022: + 20%

• Comuni coinvolti nella revisione del Modello: Joint Delivery nella provincia di CZ (80) – VV (50)

• Partenza del progetto: 18/02/2019 per la prov di CZ (Soverato e Girifalco) e per la prov di VV (Serra S. Bruno e Tropea)

• Comuni con Joint Delivery (articolazione base + business e consegna fino alle 19.45):

• Per la prov di CZ (5)

• Per la prov di VV (8)

• Comuni con riforma del Servizio Postale Universale (Delibera AGCOM n. 395/15/cons) e possibilità di avere linee business ad hoc in base ad accordi:

• Per la prov di CZ (75)

• Per la prov di VV (42)

• Sostituzione palmari portalettere con tecnologia Android in provincia di CZ (Soverato – Catanzaro e Lamezia Terme) entro il 2019: in provincia di Vibo Val (Vibo Valentia – Tropea e Acquaro)

• Parco mezzi CZ e provincia: 111 auto, 43 motorini e 0 free duck

• Parco mezzi VV e provincia: 65 auto, 17 motorini e 0 free duck

• Uffici Postali della provincia: CZ

• Uffici Postali della provincia: Vibo Valentia

Centri di prossima implementazione:

• 04/03/2019: Lamezia Terme e Sellia Marina

• 18/03/2019: Vibo Valentia e Catanzaro

