Reggio Calabria, il dott. Amodeo: “il reparto di Cardiologia di Polistena ha un’alta potenzialità. Stiamo lavorando per l’emodinamica, ce la faremo” [FOTO e VIDEO]

9 Marzo 2019 16:16

Reggio Calabria: importante convegno sul reparto di cardiologia dell’Ospedale di Polistena. Il primario Amodeo: “tutte le prestazione nell’ambito delle malattie cardiovascolari si possono fare da noi, manca solo l’emodinamica ma ci stiamo lavorando”

E’ soddisfatto il primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena, dott. Enzo Amodeo, sugli obiettivi raggiunti in questi mesi al nosocomio reggino. Ai microfoni di StrettoWeb, nell’ambito dell’evento “I nuovi colori della Cardiologia di Polistena” dove tutti i medici del reparto hanno relazionato sull’attività svolta e sull’appropriatezza prescrittiva dei vari test cardiologici, il medico di Reggio Calabria, spiega: “l’iniziativa di oggi è rivolta ai medici del territorio e ai pazienti per far capire loro che tutte le prestazioni nell’ambito delle malattie cardiovascolari si possono fare da noi, manca solo l’emodinamica ma ci stiamo lavorando per portarla a Polistena. Il 5 marzo abbiamo impiantato per la prima volta un defibrillatore sottocutaneo, inoltre ho preteso anche l’acquisto di una sonda pediatrica così da curare anche i piccoli pazienti”. “La nostra divisione – prosegue– ha un’alta potenzialità: abbiamo raddoppiato il numero dei ricoveri, ristrutturato il reparto, reso il tutto accogliente e pulito”. “Abbiamo alcune difficoltà sull’organico –aggiunge– spero ci sia un’integrazione, di certo non ci fermeremo di fronte alle difficoltà. Ci sono tutte le condizioni per crescere ancora e dare dei servizi sanitari sempre migliori ai pazienti anche grazie all’acquisto di nuovi e moderni macchinari fondamentali per le diagnosi”, conclude.



