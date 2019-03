Reggio Calabria: a Palmi arriva la Carovana della Prevenzione [FOTO]

19 Marzo 2019 15:54

Reggio Calabria: il prossimo Lunedì 25 Marzo, la città di Palmi ospiterà la Carovana della Prevenzione, spedizione che gira l’Italia per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli sanitari

Il prossimo Lunedì 25 Marzo, la città di Palmi ospiterà la Carovana della Prevenzione, spedizione che gira l’Italia per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli sanitari e per sottoporli a esami specialistici per la prevenzione di particolari patologie. Tra queste vi è il tumore al seno, che ad oggi riporta numeri impressionanti su scala nazionale. Ben 1 donna su 9, infatti, sviluppa questa forma di carcinoma nel corso della propria vita, 50.000 donne ogni anno ricevono una nuova diagnosi di tumore al seno e oltre 12.000 donne perdono ancora la lotta contro questa malattia, spesso a causa di una diagnosi tardiva. Si tratta di una patologia importante, ma dalla quale ben il 99% delle pazienti può guarire senza problemi quando la diagnosi è precoce. L’Assessorato alle Politiche Sociali, con la preziosa collaborazione del Dottor Francesco Scampato e dell’Associazione “La Danza della Vita”, ha organizzato la tappa Palmese della Carovana, per dare in tal modo la possibilità alla cittadinanza di sottoporsi gratuitamente ai controlli di prevenzione resi disponibili da Komen Italia. La Carovana sarà in Piazza Primo Maggio sin dalla mattinata, per sottoporsi al controllo sarà necessaria la prenotazione. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ed avranno la possibilità di sottoporsi agli esami.

Valuta questo articolo