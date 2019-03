Reggio Calabria: importanti novità sull’Ospedale della Piana, l’iter procedurale continua a fare il proprio corso [FOTO]

28 Marzo 2019 17:38

L’Amministrazione Comunale di Palmi rende noti importanti sviluppi in merito all’iter procedurale per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana. Nell’ambito dei contatti costantemente intrattenuti con i vertici regionali, sono recentemente emerse importanti novità sul tema del Nuovo Ospedale della Piana. Nel particolare, nel corso di recenti interlocuzioni avute con il delegato Regionale alle politiche sanitarie, l’Onorevole Franco Pacenza, il sindaco Avv. Giuseppe Ranuccio è stato messo a conoscenza del fatto che, a dispetto dei recenti ostacoli, l’iter procedurale continua a fare il proprio corso. È infatti ripartita la trattativa per la cessione di Tecnis Spa, impresa incaricata della costruzione della struttura sanitaria. La negoziazione sta riguardando l’intera società, che, allo stato attuale, non dovrebbe dunque essere suddivisa in rami aziendali. Qualora la trattativa dovesse malauguratamente fermarsi, si procederà alla cessione per rami di azienda, nei quali rientrerebbe anche il ramo sanità, che comprende la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana. Una ulteriore novità ha invece riguardato la conferenza dei servizi, nel corso della quale era emersa la criticità legata ai ritrovamenti di alcuni reperti ad opera della Soprintendenza per i Beni Culturali. In proposito, la società concessionaria ha già predisposto il progetto per la rimozione dei tubuli in terracotta recentemente ritrovati sul sito sul quale sorgerà la struttura. Il progetto in questione è già stato adeguatamente finanziato dalla Regione Calabria. Non appena la Soprintendenza per i Beni Culturali darà la propria approvazione, si potrà dunque procedere con la fase di rimozione e ricollocazione, consentendo così di superare la maggiore criticità sorta nel corso della conferenza dei servizi. In riferimento alla stessa, stanno progressivamente giungendo anche gli altri pareri favorevoli necessari per la sua positiva conclusione. Stanno dunque proseguendo, seppur tra mille difficoltà, sia la conferenza dei servizi che, soprattutto, il percorso di cessione di Tecnis Spa, che allo stato attuale rappresenta probabilmente l’aspetto più importate e delicato dell’intera vicenda. Infine, nei prossimi giorni avrà luogo una riunione presso la presidenza della Regione Calabria, nel corso della quale l’Amministrazione Comunale palmese chiederà ulteriori e più dettagliati aggiornamenti e rappresenterà ai vertici regionali la preoccupazione e la domanda di sanità che a si leva a gran voce dai cittadini. Il Comune di Palmi, in tutte le sue componenti, continuerà a vigilare ed a informare la cittadinanza sull’iter di questa opera di fondamentale importanza per la città e la piana tutta.

