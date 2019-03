La nave Jonio entra al porto di Lampedusa, migranti sbarcati. Salvini: “Imbarcazione sequestrata, chi sbaglia paga” [FOTO]

19 Marzo 2019 20:28

La Nave Jonio sbarca a Lampedusa, Salvini contro l’ong: “Era tutto già organizzato”. Di Maio: “Non sarà un altro caso Diciotti”

La nave Mare Jonio, con a bordo 49 migranti salvati in acque libiche, è arrivata al porto di Lampedusa. L’imbarcazione della ong Mediterranea Saving Humans ha raggiunto le acque italiane scortata dalla Guardia di finanza e la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro dell’imbarcazione e lo sbarco di tutte le persone a bordo. Durissimo il commento di Salvini, che oggi ha lanciato un attacco alla ong: “Sequestrata la nave dei centri sociali. Ottimo. Ora in Italia c’è un governo che difende i confini e fa rispettare le leggi, soprattutto ai trafficanti di uomini. Chi sbaglia paga”- ha scritto in un tweet il ministro. Secondo Salvini il salvataggio era stato organizzato da giorni, in maniera tale da far coincidere lo sbarco con il voto del Senato sul caso Diciotti: “E’ certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi ma sia inserita in un traffico di esseri umani concordato e programmato, conto che nelle prossime ore arrivi dall’autorità giudiziaria ciò che consegue a chi viola la legge”.

“Non sarà un altro caso Diciotti perché si deve risolvere presto – ha detto invece Di Maio – ma siamo in contatto e perfettamente allineati nel governo. Se le navi delle Ong non rispettano le regole, bisogna fermarle perché mettono anche a rischio la vita dei migranti”.

