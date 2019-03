A Messina arriva “Bellissima”: ecco il nuovo gioiello di Msc [FOTO]

19 Marzo 2019 19:52

Al porto di Messina arriva “Bellissima”, la nuova ammiraglia Msc: è la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo e farà tappa nella città dello Stretto ogni martedì

2200 camere, oltre 5.500 passeggeri e 1600 membri dell’equipaggio: ecco Msc Bellissima, la nuova ammiraglia del Compagnia Msc, che è arrivata oggi a Messina per il suo viaggio inaugurale. A bordo quest’oggi, per la “Maiden Call”, c’erano anche il Country Manager Msc Leonardo Massa, il sindaco, il vicesindaco, l’assessore Dafne Musolino e il commissario dell’Autorità Portuale De Simone. “Bellissima” è il nuovo gioiello della flotta Msc Crociere, che farà tappa a Messina ogni martedì. È lunga 315 metri ed ha una stazza lorda pari a 171.598 tonnellate. È la più grande nave da crociera mai realizzata da un armatore europeo: è stata costruita presso i Chantiers de l’Atlantique della STX France a Saint-Nazaire in Francia ed è stata battezzata il 2 marzo marzo scorso a Southampton.

Tra i servizi offerti a bordo, l’innovativo MSC for Me, tecnologia all’avanguardia che connette tra loro gli ospiti, l’equipaggio e la nave stessa. A bordo della nave si potranno scegliere tra 12 ristoranti internazionali e 20 bar. Non mancheranno spettacoli targati Cirque du Soleil e momenti di assoluto divertimento al Parco acquatico Water Park, un’oasi perfetta per famiglie e bambini. La nuova ammiraglia quest’anno effettuerà 34 scali a Messina (ogni martedì), per poi fare tappa a Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova, Napoli e rientro a Messina (il martedì successivo).

