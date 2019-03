Messina: vasto incendio in un capannone di un’azienda a Santa Lucia del Mela [FOTO e VIDEO]

Un’alta colonna di fumo proveniente dal deposito di un’azienda che produce celle frigorifere, si è alzata questa mattina in loc. Cattafi (Messina). I Vigili del fuoco sono ancora impegnati da questa mattina per lo spegnimento dell’incendio e bonifica dell’area. L’incendio è divampato poco dopo le sei, a prendere fuoco è stata una vasta area in cui erano presenti prodotti elettrodomestici e carni macellate destinate alla distribuzione.

Messina, vasto incendio in un deposito a San Filippo del Mela: le immagini [VIDEO]