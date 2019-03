Messina, taglio del nastro in via Lenzi: il M5S inaugura la nuova sede [FOTO]

31 Marzo 2019 13:20

Inaugurata la nuove a Messina del M5S: “Sarà il punto di riferimento per attivisti e cittadini”

Grande partecipazione ieri sera per l’inaugurazione della nuova sede del MoVimento 5 Stelle di Messina e del Meet-Up Grilli dello Stretto nei locali di via Lenzi 17. A tagliare il nastro, sotto gli applausi di numerosi attivisti e cittadini, sono stati i PortaVoce nazionali Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro, i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, i consiglieri comunali e di quartiere della città.

“Questa sede sarà un punto di riferimento per attivisti e cittadini, uno spazio in cui tutti potranno avvicinarsi al MoVimento, portare le proprie istanze e confrontarsi con noi su quanto abbiamo fatto da quando siamo al Governo ma, soprattutto, su quanto faremo”, hanno dichiarato i PortaVoce.

L’inaugurazione è stata l’occasione per fare il punto su quanto realizzato dalla nascita ufficiale del Meet-Up Grilli dello Stretto, fondato il 25 aprile del 2006 in uno scantinato di via Verdi, e dal M5S da quando siede tra i banchi della maggioranza.

“Abbiamo fatto una campagna elettorale nazionale in cui promettevamo Reddito di Cittadinanza, tagli alla politica, aiuti alle piccole medie imprese: abbiamo mantenuto tutto” hanno ricordato i pentastellati.

Dalla battaglia vinta per l’Autorità Portuale a quella in corso per la Corte d’Appello di Messina, i PortaVoce hanno sottolineato il continuo impegno del MoVimento 5 Stelle per la città, la provincia, la Sicilia e il Sud Italia.

“Col monitoraggio per Quota 34 abbiamo garantito che non meno del 34% degli investimenti pubblici venga effettivamente realizzato nel Sud Italia; con Resto al Sud abbiamo ampliato la platea dei beneficiari; con ProteggItalia abbiamo stanziato in Sicilia più di 221 milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico e aprire nuovi cantieri per la messa in sicurezza; con le misure antidissesto per i Comuni abbiamo elargito fondi per 14 milioni di euro. Stasera siamo qui per inaugurare questa sede ma anche per dirvi grazie per la fiducia che ci avete dato e che continuate a darci”, hanno concluso i PortaVoce.

Valuta questo articolo