Venivano a Messina (da Rometta) per buttare la spazzatura: pioggia di multe, è guerra all’abbandono selvaggio dei rifiuti

Multe salate a Messina contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Plauso del sindaco all’ispettore capo Cosimo Petitto

30 verbali per abbandono di rifiuti sul suolo, di cui 10 dell’importo di 600 euro, e 20 per conferimento in orario non consentito solo nel fine settimana. A Messina continua l’attività repressiva nei confronti dei cittadini che non rispettano le regole sul conferimento dei rifiuti. Stando a quando riportato dal sindaco, alcuni cittadini provenienti dalle zone di Rometta e Villafranca, dove vige la raccolta porta a porta, sarebbero stati beccati a conferire rifiuti nei pressi della circonvallazione a Messina. Plauso di Cateno De Luca all’ispettore capo Cosimo Petitto: “Esprimo un apprezzamento al corpo dei vigili urbani che continua nell’attività di controllo del territorio e contrasto dei reati ambientali. Continueremo l’azione di controllo e repressione! Prima o poi gli sporcaccioni dovranno imboccare la strada della pulizia”.