Movida selvaggia a Messina, controlli a tappeto dei Carabinieri: 1 arresto e 11 denunce [DETTAGLI]

31 Marzo 2019 09:20

Controlli a tappeto dei Carabinieri per la “Movida” di Messina: 1 persona arrestata e 11 denunciati, di cui 6 “fracassoni”

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, anche nel corso dell’ultimo week-end, hanno svolto un ulteriore servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, impiegando personale del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie Carabinieri urbane (Messina Centro e Messina Sud) per assicurare la tranquillità nel capoluogo, incrementando la presenza dell’Arma nella zona centrale della città, caratterizzata dalla fitta densità di locali notturni frequentati da moltissimi giovani che partecipano alla c.d. “movida”.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, il 31enne pregiudicato messinese P.A., per il reato di evasione. Il predetto è stato sorpreso nelle vicinanze della propria abitazione, da dove si era allontanato pur essendo sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

I Militari, inoltre, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria:

6 persone tutte ricomprese nell’età tra i 20 ed i 40 anni, salvo un 57enne del posto, ritenuti responsabili del reato di molestie del riposo e delle occupazioni delle persone, poiché diffondevano musica ad altissimo volume dagli impianti stereofonici installati sulle loro autovetture, trasformate in discoteche viaggianti, incuranti del frastuono provocato che aveva effetti negativi sul riposo altrui. I carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro degli apparati installati sulle vetture, di potenza comprese tra i 300 ed gli 800 WATT e con valore medio cadauno che varia fra i mille e i tremila euro.

un 34enne e un 23enne, deferiti per guida in stato di ebrezza, poiché colti alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 mg/l;

un 30enne, poiché sorpreso nella recidiva di guida senza patente, poiché precedentemente sospesa.

un 40enne ed un 31enne, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Sempre nell’ambito del medesimo servizio sono state inoltre segnalate alla locale Prefettura, 9 persone, di età compresa tra 18 e 43 anni, quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina ed hashish, detenute per uso personale, con il sequestro complessivo di circa 25 grammi di sostanze stupefacenti.

Al termine del servizio straordinario, complessivamente sono stati controllati 72 veicoli e 95 persone, contestate 2 contravvenzioni per guida senza patente e più di 10 mezzi sono stati sorpresi sprovvisti della copertura assicurativa. Infine i militari operanti hanno sottoposto a sequestro 3 autovetture ritirando, in vista della successiva sospensione, 4 patenti di guida.

Valuta questo articolo