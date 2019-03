Messina, Luca Carboni emoziona il Teatro Vittorio Emanuele: tutti in piedi a cantare i pezzi intramontabili suo repertorio [FOTO]

23 Marzo 2019 15:06

Tutti in piedi per Luca Carboni a Messina: al Teatro Vittorio Emanuele un live sorprendente, uno show colorato fatto di luci e laser a ritmo di elettronica e musica pop

Luca Carboni emoziona il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Teatro gremito ieri sera per la tappa dello Sputnik Tour nella città dello Stretto.

Ieri sera Carboni ha intrattenuto il pubblico di Messina con due ore di musica pop: un live sorprendente con uno show colorato, fatto di luci e laser, fotografie della carriera del bolognose doc, che ha segnato la storia della musica italiana degli ultimi trent’anni. Protagonisti del palco Carboni e la sua band con Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Antonello D’Urso alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Tutti in piedi a cantare sulle i pezzi intramontabili suo repertorio come: Ci vuole un fisico bestiale, “Mare mare”, “Le storie d’amore”. Protagonista anche l’elettronica di SPUTNIK (Una grande festa, Io non voglio, Amore digitale, Due). Un concerto con tante anime, come quelle del suo pubblico. Stasera Sputnik Tour farà tappa a Palermo. La tournee dell’artista bolognese prende il nome dall’ultimo lavoro discografico. “Sputnik” è il tredicesimo album della sua carriera, pubblicato da Sony Music in giugno 2018, e si il nome si ispira al satellite russo lanciato nello spazio nel 1957.

