Messina, i funerali di Alessandra Musarra e il dolore inconsolabile della famiglia, fuori dal Duomo la folla chiede l’ergastolo per Cristian Ioppolo

Dolore, disperazione, lacrime e anche rabbia questa mattina al Duomo di Messina, la 29enne massacrata di botte, forse strangolata, nell’appartamento a Santa Lucia sopra Contesse. All’uscita del feretro in centinaia hanno voluto dare l’ultimo saluto alla giovane facendo volare in cielo dei palloncini rosa. La bara di Alessandra è uscita dalla chiesa qualche secondo prima dei rintocchi di mezzogiorno del campanile del Duomo. Tra gli applausi, d’improvviso, si è levato il coro della folla al grido di: “Ergastolo! Ergastolo!” per Cristian Ioppolo, 26enne fidanzato di Alessandra accusato di aver ucciso la ragazza.

Nel pomeriggio di ieri al Policlinico si sono svolti gli esami medico-legali sul corpo della 29enne: sebbene bisogna attendere circa due mesi per la relazione ufficiale del medico legale, è molto probabile che Alessandra sia morta strangolata. Sul suo cadavere sono state riscontrate numero ecchimosi al volto e segni di frattura, specie alla scapola e allo sterno, segno che Alessandra è morta sotto i colpi di una furia cieca e bestiale.

Attimi di profonda commozione stamattina, quando finita da poco l’omelia, il grido straziante di mamma Alberta ha rotto il silenzio in chiesa: la signora disperata ha chiesto giustizia per sua figlia. Affranto da un dolore che è inconsolabile anche il papà di Alessandra, che oggi davanti alla bara della figlia, tra le lacrime, le ha chiesto perdono per non averla saputa difendere dal suo assassino.