Messina, lacrime e commozione al Duomo per i funerali di Alessandra Musarra: la città piange la ragazza barbaramente uccisa [FOTO]

13 Marzo 2019 11:39

L’ultimo saluto ad Alessandra Musarra, al Duomo di Messina i funerali della giovane uccisa dal fidanzato

Cattedrale di Messina gremita questa mattina per l’ultimo saluto ad Alessandra Musarra, la 29enne uccisa la notte dello scorso 7 marzo nella sua abitazione a Santa Lucia sopra Contesse. A salutare Alessandra questa mattina c’è l’intera città.

C’è la famiglia, colpita da una perdita così grande e straziata da un dolore lancinante, improvviso; il vicesindaco Mondello e l’assessore ai Servizi Sociali Alessandra Calafiore, l’ex sindaco Accorinti e le forze dell’ordine, il Prefetto Maria Carmela Librizzi: tutti in chiesa per rendere omaggio ad una ragazza brutalmente strappata alla vita. Sull’altare un tappeto di fiori adorna il feretro, con sopra una foto di Alessandra e la dedica che si conclude con la frase “Chi vive nel nostro cuore non morira’ mai”.

Ad uccidere Alessandra massacrandola di botte, forse strangolandola, con tutta probabilità è stato il fidanzato di Alessandra, Cristian Ioppolo, attualmente sottoposto a fermo in carcere. Toccanti le parole di monsignor Giuseppe La Speme, rettore della cattedrale di Messina, che sta celebrando i funerali della giovane, e che in merito a questa tragedia, questo femminicidio, ha fatto riferimento al significato del silenzio:

“Ci stringiamo fraternamente a mamma papà e parenti tutti di Alessandra, per esprimere il nostro calore umano e fraterno, la nostra vicinanza e compassione per questo particolare momento di dolore, ancora increduli per la morte improvvisa di Alessandra. Non ci sono parole che possono dare risposte, confortare il nostro desiderio di conoscere. Viviamo questo silenzio profondo che è quasi una strada che si apre nel cuore, affinché sia attraversata da una strada che illumina. Questa morte, come tutte le altri morti che purtroppo si ripetono, ci devono far riflettere, toccare tutta la comunità e devono far riflettere sul valore della vita. Devono spingerci a rimboccarci le maniche per vedere nell’altro un fratello da rispettare e per vedere in lui un dono della vita“.

Il volo di palloncini rosa ha colorato il cielo all’uscita della bara di Alessandra. Per alcuni secondi tra gli applausi si è alzato un coro, che riferendosi al 26enne Cristian Ioppolo, al grido di “ergastolo”, ha chiesto giustizia per Alessandra. Tra la folla c’erano anche un gruppo di donne e ragazze, che indossavano una maglietta con la foto di Alessandra e con dietro scritto “stop alla violenza sulle donne”, perché tragedie del genere non si verifichino mai più. “Scusami Alessandra se non ti ho difeso” – ha detto il padre della 29enne tra le lacrime.

Valuta questo articolo