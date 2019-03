Messina, riprendono i lavori per la fibra ottica: fogna a cielo aperto sul viale Regina Elena, commercianti costretti a chiudere i negozi [FOTO]

18 Marzo 2019 15:39

Sul viale Regina Elena da un paio di giorni sono ripresi i lavori per il passaggio della fibra ottica; stamani però, durante gli scavi, la fogna si è riversata su strada sprigionando odore fetido e non pochi disagi. A segnalarlo il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, che è stato immediatamente contattato da titolari delle attività commerciali e residenti della zona.

Immediate le segnalazioni alla partecipata comunale AMAM per la risoluzione del problema.

Secondo i tecnici della ditta appaltatrice dei lavori la causa sarebbe l’impianto fognario otturato, ma a stabilirlo saranno i tecnici AMAM.

“Ciò che è certo è che a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini. Diverse le saracinesche costrette a chiudere a causa della puzza sprigionatasi”– racconta Laimo- La zona dunque continua ad essere “martoriata”: diversi disagi in questi giorni, impianto di pubblica illuminazione malfunzionante e lunghe code nelle ore di punta venutesi a creare per la presenza di due cantieri nel raggio di poche decine di metri l’uno dall’altro, quello per eliminare le radici degli alberi che invadono la carreggiata e quello della fibra ottica, appunto”. Difatti proprio qualche giorno addietro lo stesso Laimo aveva richiesto l’ausilio della Polizia Municipale di Messina, quale supporto per il regolare defluire del traffico veicolare.