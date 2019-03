Messina, cuccioli abbandonati a Ponte Schiavo: cercano casa [FOTO e INFO]

20 Marzo 2019 19:30

Trovati sei cuccioli abbandonati a Messina, l’appello dei volontari: “Rischiano di finire al canile”

Si chiamano Joseph, Heidi, Clara, Fiocco, Peter e Tobia. Sono sei cuccioli, attualmente in affido temporaneo, che cercano casa. A lanciare un appello per la loro adozione i volontari di Messina, che hanno inviato alla nostra redazione la foto dell’intera cucciolata. Tutti e sei sono stati ritrovati giorni fa nei pressi di Ponte Schiavo e al momento sono ospitati dei volontari, ma in caso di mancata di adozione saranno destinati al canile. Si tratta di cuccioli di taglia medio-grande. I cuccioli hanno circa un mese e mezzo, sono vivaci e giocherelloni e perfettamente sani. Verranno affidati sverminati, con il primo vaccino e antiparassitario. Per info contattare:

Monica Cannavò al numero: +39 333 981 2070

Valuta questo articolo