Migranti, l’ambasciatore irlandese in città: visita al Centro di primo soccorso a Messina [FOTO]

5 Marzo 2019 18:39

L’ambasciatore irlandese a Messina in segno di riconoscimento alla città

È giunto a Messina, in mattinata, l’ambasciatore d’Irlanda Colm O Floinn, accompagnato dal Vice Capo Missione Margaret Ryan, accolto al suo arrivo dal Prefetto Librizzi presso la Prefettura, con cui si è intrattenuto per un saluto cordiale insieme alle Forze dell’Ordine.

L’ambasciatore d’Irlanda ha evidenziato di avere programmato la visita a Messina come segno di riconoscenza e ringraziamento al Prefetto e alle Istituzioni preposte a fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione in città, per l’accoglienza riservata alle due delegazioni irlandesi che nei mesi scorsi hanno svolto missioni finalizzate alla ricollocazione di migranti ospiti dell’hotspot, provenienti da uno sbarco nel porto di Pozzallo lo scorso luglio e dagli sbarchi dalla nave Diciotti, successivamente trasferiti in Irlanda.

Il Prefetto ha illustrato all’ambasciatore le modalità di svolgimento degli sbarchi presso il porto di Messina, con l’attivazione di un complesso modello operativo che coinvolge Forze di Polizia, Strutture sanitarie, Servizi sociali del Comune, Volontariato, Organizzazioni umanitarie non governative, soffermandosi anche sul ruolo della Prefettura in tema di accoglienza dei migranti in città.

L’ambasciatore ha espresso vivo compiacimento per l’attività coordinata dalla Prefettura, che coinvolge molteplici Enti ed Istituzioni, sottilineando la piena consapevolezza e operatività dei diversi attori del sistema “immigrazione” e traendo una positiva impressione sulla complessa organizzazione messa in campo per la gestione del fenomeno migratorio, in un cornice di massima sicurezza a tutela dei diritti degli stessi e dei cittadini italiani. Il Prefetto, a conclusione dell’incontro, ha espresso “gratitudine per l’attenzione alla rivolta dall’ambasciatore alla comunità messinese, ringraziando con l’occasione l’Irlanda per l’ospitalità riservata a 32 migranti, recentemente transitati da Messina”. L’ambasciatore nel primo pomeriggio insieme al Prefetto ha fatto visita al Cpsi, Centro di primo soccorso e identificazione di Messina, dove si è soffermato chiedendo informazioni sull’organizzazione del centro.

