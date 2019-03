Maltempo, danni a Reggio Calabria per il forte vento: grosso albero cade su un’auto [FOTO LIVE]

12 Marzo 2019 12:34

Reggio Calabria: albero sfonda parabrezza di una Fiat Panda in sosta sul viale Calabria a causa del forte vento

Il maltempo è arrivato come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi e a causa del forte vento che sta colpendo il Sud Italia in queste ore, parecchi disagi si stanno verificando sia a Reggio Calabria che nel resto della Regione. Pochi minuti fa un albero è caduto su un’auto, una Fiat Panda bianca, parcheggiata sul Viale Calabria a Reggio. Per fortuna a bordo dell’auto non c’era nessuno perchè il grosso arbusto ha sfondato e distrutto il parabrezza del mezzo e il ramo è entrato all’interno dell’auto dal lato del guidatore e se ci fosse stato qualcuno a bordo, avrebbe creato un danno al conducente. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

