Mafia, ucciso nella notte a Staten Island “Franky Boy” Calì, boss della famiglia Gambino: New York sotto shock [FOTO]

14 Marzo 2019 10:46

Mafia, shock a New York per il primo omicidio di mafia dopo oltre 30 anni

L’italoamericano Francesco ‘Franky Boy’ Calì, 53 anni, è stato ucciso ieri sera in un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island (New York City) ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale. Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di New York da oltre 30 anni. L’agguato e’ avvenuto alle 21:00 ora locale (le 2:00 di oggi in Italia).

Calì, ritenuto il boss della famiglia Gambino, è stato raggiunto da almeno sei colpi di arma da fuoco, secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni: a sparare e’ stato un uomo, che prima di fuggire a bordo di un’auto blu gli e’ passato sopra. Subito dopo l’agguato, sempre secondo i testimoni oculari, alcuni membri della sua famiglia sono usciti in strada e sono stati visti accanto al suo corpo piangendo. Finora la polizia non ha eseguito alcun arresto. I media riportano che si tratta del primo assassinio su commissione di un boss della criminalità organizzata di New York dal 1985.

