Klaus Davi, la clamorosa rivelazione: “mi sono fidanzato con un Carabiniere di Reggio Calabria” [FOTO e DETTAGLI]

16 Marzo 2019 19:31

Klaus Davi, clamorosa rivelazione sulla vita privata e sentimentale del noto massmediologo TV

Klaus Davi non è più single: il noto opinionista televisivo e massmediologo ha dichiarato ad una rivista Lgbt tedesca di essersi fidanzato con un carabiniere di Reggio Calabria, precisamente di Gioia Tauro, operativo per i servizi segreti. Il nuovo compagno di Davi è decisamente più giovane del volto noto televisivo: è appena quarantenne. Klaus Davi ha invece 53 anni. Nonostante la distanza, la coppia si trova bene.

Ecco le parole di Davi: “Sono legato diciamo cosi da una amicizia affettuosa a un carabiniere di Gioia Tauro. Lui fa un lavoro molto delicato ed è il contrario di me. Io vivo di comunicazione e lui non può mai esporsi, per nessun motivo, rischierebbe la vita. ci vediamo un paio di volte al mese. Ci sono meravigliosi ristoranti in Calabria e li abbiamo girati tutti: Tropea, Reggio, Condorfuri, Gioia Tauro, Soverato. Ti dirò di più: non escludo di comperare casa in quelle zone. Non sono fatto per la vita di coppia ed è il motivo per il quale da ragazzo (allora corteggiavo ancora le mie coetanee) non mi sono sposato. Ho 53 anni ma non credo che cambierò ora. Però qualcosa a distanza si può fare. È vero sono 1000 chilometri di distanza, non pochi, ma io giro sempre, quindi non è poi così difficile ritrovarsi“.

