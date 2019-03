23 Marzo 2019 16:01

Reggio Calabria: tragedia sulla Jonio-Tirreno, morti due giovani di 18 e 19 anni. Feriti altri due coetanei. Melicucco sotto shock

E’ sotto shock la cittadina di Melicucco, dopo il terrificante incidente sulla SS682 Jonio-Tirreno, di questa notte, che ha spezzato la vita a due giovani di 18 e 19 anni, Cristian Galatà e Michele Varone. Le due giovani vittime ed i due feriti, erano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Ford. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del sinistro.



