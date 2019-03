L’ultimo saluto a Santino Limonata: palloncini giallo-rossi per il beniamino tifosissimo del Messina [FOTO LIVE]

11 Marzo 2019 17:31

Con Santino se ne va un pezzo di Messina, quella genuina e più verace

Chiesa gremita questo pomeriggio per l’ultimo saluto a Santino Ruggeri, conosciuto da tutti come “Santino limonata” per lo storico chioschetto a Piazza Cairoli che per anni ha gestito insieme ai fratelli. Con Santino se ne va un pezzo della storia di Messina, un beniamino della città che con la sua allegria contagiosa ha animato la tifoseria della squadra cittadina. Questo pomeriggio al funerale di Santino, celebrato da padre Alessandro, c’era l’intero villaggio di Bisconte. C’erano la moglie Vittoria e le figlie Pia e Clara, c’erano i nipoti, che hanno voluto dedicare allo zio una gigantografia che lo ritrae negli anni migliori, quando rigorosamente in veste giallo-rossa andava a seguire le partite del suo Messina. Santino Limonata si è spento la scorsa notte, a 54 anni, stroncato da un brutto male. Il suo ricordo resterà indelebile nella memoria di tutta la città. Con Santino va via un pezzo di Messina, quella genuina e più verace. La redazione di StrettoWeb si stringe al dolore della famiglia.

