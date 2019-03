Invasioni spaziali e paure reali: il nuovo fumetto di Dick e Cok domenica a Reggio Calabria

1 Marzo 2019 10:11

“Premi il pulsante e distruggi l’alieno”: la minaccia da invasione è al centro del nuovo fumetto di Dick e Cok, avatar di nuvola dei reggini Roberto Megna e Carlo Cid Lauro. “Space Mess. Quella volta in cui andammo a incasinare l’universo” sarà presentato domenica 3 marzo alle 19 da Zio FedeleBistrot, in via Zaleuco 21. Dialogherà con gli autori la giornalista Josephine Condemi. Space Mess è un’avventura nello spazio-tempo che spinge a spostare il punto di vista: dalla Terra all’universo, dall’alieno fuori a quello dentro di noi. «Abbiamo bisogno di un muso verde da fare fuori»: i due protagonisti sono spinti da un odio irrefrenabile per gli extraterrestri e si sentono chiamati a salvare il pianeta da un loro imminente attacco. Espulsi dalla sala giochi in cui passavano le giornate, si arruolano come volontari per una missione strategica oltre l’atmosfera.Ma qualcosa va storto: ne nasce il “Pasticcio Spaziale” del titolo, pieno di episodi da ridere. Perché Dick e Cok sono irriverenti e scanzonati, svogliati e immaturi: adorabili facce di bronzo che esorcizzano a colpi di battute la paura di crescere e di farsi carico delle proprie responsabilità. Tra citazioni pop e dialoghi caustici, Megna e Lauro seguono la tradizione del fumetto umoristico-parodico di cui Leo Ortolani è uno dei maggiori rappresentanti italiani: supereroi comici, gag e storie con molteplici livelli di lettura. Nati nel 2014 per una serie di strisce pubblicate su Facebook, Dick e Cok hanno conquistato i lettori di ogni età fino ad arrivare oggi alla loro quinta avventura: che siano impegnati a fronteggiare ilbando della pornografia (“The Fast Fap”, “Fear the Fast Fap”, “P per Pugnetta”) o a cercare di vendere l’anello di Frodo (“L’anello dei signori”), le loro trovate fanno sorrideree riflettere. “Nel 2018 li troviamo un po’abbrutiti, hanno cominciato a odiare il diverso» spiegano Megna e Lauro. «Quindi li abbiamo mandati ad affrontarlo e capire l’effetto che fa». Trentenni, i due autori hanno coltivato il sogno di diventare fumettisti fin dai banchi di scuola ed hanno scelto di rimanere a vivere a Reggio Calabria. «Dopo l’anteprima di novembre al Lucca Comics and Games, è bello poter presentare questa storia a casa”, sottolineano. “Troppo spesso il fumetto vive lontano dalla nostra regione”. Appuntamento domenica 3 marzo dalle 19: durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro con dedica e caricatura ed un drink a dieci euro.

