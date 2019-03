1 Marzo 2019 22:54

Serie B: Foggia-Cosenza 1-0, un autogol condanna i calabresi autori di una buona gara

Un buon Cosenza non riesce ad uscire indenne dalla trasferta in Puglia contro il Foggia. I calabresi, in questo anticipo di venerdì, perdono per 1-0 grazie ad un autogol di Dermaku. Grandi rimpianti per la squadra di Braglia: più volte il Cosenza ha sfiorato il gol sia del vantaggio che del pareggio dopo l’autogol. Per il Foggia una boccata d’ossigeno, i lupi, anche dopo la sconfitta, restano nella zona tranquilla della classifica.

