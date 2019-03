A Reggio Calabria arriva “Farmabox”: il progetto per la raccolta farmaci [FOTO e INTERVISTA]

12 Marzo 2019 18:55

Presentato il progetto promosso dal Rotaract di Reggio Calabria, arriva “Farmabox”

Presentato questo pomeriggio, nella sede del Rotary Reggio Calabria, il progetto “Farmabox” promosso dal Rotaract reggino. L’iniziativa prevede la donazione di farmaci al ‘Punto Rotary’, realtà che fornisce un supporto gratuito in campo medico a favore degli indigenti. “Attraverso questa iniziativa non si raccoglieranno solo farmaci- sottolinea il presidente del Rotaract Reggio Calabria Rodolfo Caminiti– ma si farà conoscere e verrà dato supporto al punto Rotary in cui i medici forniscono prestazioni gratuite agli indigenti”. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente del Rotaract Reggio Calabria Rodolfo Caminiti, il segretario del Rotary Club Reggio Calabria Simonetta Neri, il responsabile del Punto Rotary Pasquale Cama e il presidente dell’Ordine dei medici reggini, Pasquale Veneziano.

