“Etto – Unità di Cucina”: la prima carnezzeria di Reggio Calabria, un Ristorante di classe nel cuore della città [FOTO e VIDEO]

20 Marzo 2019 13:45

Reggio Calabria: viaggio alla scoperta di “Etto – Unità di Cucina” la prima carnezzeria in città, dove carni ricercate e cucinate nei modi più particolari rappresentano il top di un locale in cui l’innovazione incontra la tradizione

E’ arrivata la prima carnezzeria di Reggio Calabria: si chiama “Etto – Unità di Cucina” e si trova in pieno centro storico, a pochi metri dal Duomo, in Via Tommaso Campanella al n° 61. Il locale, oltre ad essere una carnezzeria, è anche ristorante con pasta fresca e primi gourmet, griglieria, salumeria e winebar con oltre 150 etichette. Da “Etto” protagonista indiscussa è la carne di tutti i tipi e nelle sue più svariate tipologie. I piatti del locale sono realizzati dallo chef Domenico Vuturo che lavora con grande passione ad un progetto di così alto livello.

“Etto – Unità di Cucina” è un ristorante che unisce una cucina raffinata e ricercata ad uno lo stile elegante sia del locale che dell’impiattamento delle gustose pietanze.

Il titolare, Giampiero Germoleo, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb che lo scopo principale di questo progetto culinario è quello di appagare al tempo stesso i palati più sopraffini e il grande pubblico, con a monte una ricerca meticolosa delle materie prime e con formaggi e salumi selezionati e di altissimo livello. Da “Etto” vengono utilizzati i sistemi più all’avanguardia per la frollatura, la lavorazione e la cottura delle carni per un percorso culinario che cerca di accontentare tutti i palati abbinando l’innovazione e la tradizione. “Un’esperienza unica, totale” come si può “assaporare” anche dal nostro video:

Valuta questo articolo