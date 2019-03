Il Premier Conte si schiera contro la Tav: braccio di ferro con Salvini [FOTO]

7 Marzo 2019 21:16

Il Premier Conte dà ragione a Di Maio: “forti dubbi che l’Italia abbia bisogno di Tav”. E’ lite con Salvini e la Lega

Nel Governo ormai da settimane c’è una lite continua sulla Tav Torino-Lione. L’Esecutivo è nettamente spaccato tra chi vuole l’opera (la Lega) e chi vorrebbe bloccarla (Movimento 5 Stelle). Tra coloro che pensano che l’alta velocità tra Italia e Francia sia inutile c’è anche il Premier Giuseppe Conte, il quale in conferenza stampa, afferma: “ho espresso forti forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav e lo ribadisco. Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l’Italia ha bisogno. Se lo dovessimo cantierizzare oggi mi batterei perché non sia realizzato. Lo dico perché voglio che i cittadini italiani siano messi al corrente costantemente”. “L’unica strada è proseguire, alla luce di ciò che emerso, alla luce dei forti dubbi emersi, e me ne assumo la responsabilità, l’unica strada che credo sia d’obbligo è procedere ad un’interlocuzione con i partner di questo progetto, Francia e Ue, per condividere questi dubbi e le perplessità”, ha aggiunto il premier. “Dobbiamo considerare che l’opera dovrebbe terminare nel 2013 ma chi si occupa di queste cose sa che quella data è una chimera. E anche a non voler considerare la lievitazione dei costi noi ci ritroveremmo comunque in una fase temporale in cui il sistema dei trasporti si sarà evoluto e c’è il rischio che l’opera si riveli poco funzionale rispetto al sistema dei trasporti con cui avremo a che fare”, conclude Conte.

