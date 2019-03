2 Marzo 2019 17:00

Carnevale a San Paolo, maschere spettacolari e parate a ritmo di samba : ecco le immagini più belle

Sfilate a ritmo di samba, maschere bellissime e tanto divertimento. In queste sono in migliaia ad affollare le strade per il Carnevale più spettacolare al mondo: il Carnevale in Brasile. I festeggiamenti per il Carnevale 2019 sono già iniziati ieri e a San Paolo è già un tripudio di colori e maschere. Nella gallery tutte le immagini della parata del Carnevale a San Paolo:

