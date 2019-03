Carnevale a Messina, maschere e coriandoli colorano Piazza Cairoli: tutto pronto per la sfilata dei personaggi Disney

4 Marzo 2019 11:56

Successo per le iniziative promosse da Messina Incentro, ieri la premiazione delle mascherine più belle: domani appuntamento a Piazza Cairoli con la sfilata dei personaggi della Walt Disney

Almeno tremila persone ieri pomeriggio a piazza Cairoli nell’ambito delle iniziative promosse dalla “Messina Incentro”, associazione dei commercianti messinesi. Dopo il successo del mattino con l’esibizione delle discipline sportive da parte del Cus Messina e del Circolo Tennis e Vela, nel pomeriggio ha riscosso grande successo di pubblico l’evento culminato con la premiazione del concorso “La Mascherina d’Oro”. Una piazza ridondante di persone ha avuto modo di apprezzare la sfilate delle “mascherine” e le esibizioni di ballo proposte sul palco della centralissima piazza cittadina.

La serata magnificamente condotta da Teresa Impollonia e Tito Lanciano, si è conclusa con la premiazione delle “mascherine” più belle scelte dalla giuria presieduta da Salvatore La Porta.

Lino Santoro, presidente della “Messina Incentro”, durante il suo intervento, ha sottolineato come “La città abbia risposto alla nuova iniziativa che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni tendenti a promuovere e favorire il commercio cittadino, fungendo da attrattiva per i messinesi spesso costretti a spostarsi fuori provincia perché a Messina non si fanno eventi. Stiamo dimostrando che è possibile creare iniziative, grazie alla collaborazione di sponsor privati, che fungono da attrattiva per i messinesi. Domenica si chiuderanno le iniziative del Carnevale e contiamo di realizzare un evento anche per Pasqua. Ringrazio i privati, ma anche l’amministrazione comunale con la quale abbiamo avviato una proficua interlocuzione”.

Intervenuto anche l’assessore agli Spettacoli, Pippo Scattareggia, il quale ha portato il saluto del sindaco. Il “Carnevale a piazza Cairoli” è stato realizzato con la collaborazione della “Blue Sea in Sicily”. Domani pomeriggio, in occasione del martedì grasso, prevista a partire dalle 17,30 la sfilata dei personaggi della Walt Disney.

