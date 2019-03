Carnevale a Reggio Calabria: sfilata di carri allegorici sul Corso Garibaldi, grande divertimento per i bambini [FOTO e VIDEO]

3 Marzo 2019 18:32

Carnevale a Reggio Calabria, grande divertimento in città per la sfilata dei carri allegorici sul Corso Garibaldi tra musica, canti e sfilate

Carnevale 2019 ricco di eventi a Reggio Calabria, con un calendario iniziato ieri e che finirà martedì 5 marzo. Nella giornata di oggi, le iniziative sono iniziate questa mattina con il villaggio delle maschere con animazione per bambini e premiazione della maschera più bella a Piazza Camagna. Nel primo pomeriggio la sfilata di maschere lungo le vie di Catona con animazione a Piazza Matteotti mentre sul Corso Garibaldi (come si evince dalle foto a corredo dell’articolo) si sta tenendo la sfilata di carri allegorici “Nuove Prigionie” e “Eterne libertà” a cura di Parrocchia San Nicola S.M. della Neve. Tanto divertimento per adulti e bambini tra musica e canti.

Carnevale a Reggio Calabria: sfilata di carri allegorici sul Corso Garibaldi, le immagini [VIDEO]

