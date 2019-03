Messina, taglio del nastro a Scaletta: inaugurata la nuova sede dell’Associazione Carabinieri in congedo [FOTO]

29 Marzo 2019 15:49

La Sezione di Scaletta Zanclea è stata intitolata alla memoria di Alfio Ragazzi, Croce d’Onore alla Memoria, vittima dell’attentato terroristico a Nassiriya

Oggi, nei locali di via Foraggine, messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Scaletta Zanclea, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della sezione di Scaletta Zanclea dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, alla presenza del Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, del Colonnello Lorenzo Sabatino, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, del Prefetto di Messina e di numerosissime autorità civili, militari ed ecclesiastiche della Provincia nonché degli alunni degli istituti comprensivi di Giampilieri Superiore ed Alì Terme e di numerosi cittadini di Scaletta.

La Sezione è stata intitolata alla memoria del M.A.s.U.P.S. Alfio Ragazzi, Croce d’Onore alla Memoria, vittima dell’attentato terroristico in AN-Nassirya del 12 novembre 2003 con altri 11 militari dell’Arma dei Carabinieri, cinque militari dell’Esercito Italiano e due connazionali civili. All’evento è intervenuta, come Madrina della cerimonia, la vedova Signora Tiziana Montalto Ragazzi

Il taglio del nastro inaugurale della nuova sede della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stato preceduto dal saluto del Sindaco di Scaletta Zanclea Gianfranco Moschella, che ha testimoniato il legame del territorio di Scaletta con l’Arma dei Carabinieri “in servizio ed in congedo”, e dal Prefetto di Messina, d.ssa Maria Carmela Librizzi che ha evidenziato come la presenza dell’Associazione, costituisca ulteriore presidio di legalità ed esempio per i giovani.

Infine, ha preso la parola il Comandante della Legione Sicilia Generale Giovanni Cataldo e, dopo aver ringraziato il pubblico, le scolaresche presenti e la nutrita rappresentanza di Autorità, Sindaci del comprensorio e militari dell’Arma in congedo, ha sottolineato il lodevole impegno profuso dai Carabinieri in congedo che costituisce la naturale continuazione dell’operato di quelli in servizio, animati dallo spirito di aiutare il cittadino, garantita dalla capillare distribuzione sul territorio delle Stazioni Carabinieri, che costituiscono lo strumento di prossimità. Il Signor Generale ha espresso la profonda vicinanza da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri ai familiari delle vittime di Nasiriya, ed ha infine scoperto insieme alla vedova Signora Tiziana Montalto la targa commemorativa in memoria del M.A.s.U.P.S. Ragazzi, targa successivamente benedetta dall’Arcivescovo di Messina, S.E. Giovanni Accola

La cerimonia si è conclusa – dopo aver effettuato una breve visita dei locali della Sede dell’ANC – con una la magistrale esibizione della fanfara dell’Arma, del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, che ha intrattenuto le Autorità, le scolaresche ed pubblico intervenuto, con alcuni dei più celebri brani classici di repertorio, nella sala del centro polifunzionale del Comune di Scaletta Zanclea, attiguo all’Associazione.

Valuta questo articolo