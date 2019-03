Campionato mondiale della Pizza Bianca: bottino di premi per la “Pizzeria Roma” di Barcellona Pozzo di Gotto [FOTO]

16 Marzo 2019 18:36

Straordinario successo per il pizzaiolo di Barcellona Pozzo di Gotto Alessandro Consoli, che conquista il secondo posto nel Campionato mondiale della Pizza Bianca

Si è svolta l’11 e il 12 marzo, presso l’Hotel Villa Fanusa di Siracusa, la quinta edizione del Campionato Mondiale della Pizza Bianca che ha visto il barcellonese Alessandro Consoli conquistare numerosi premi, tra cui i primi posti.

Poco più di 300 pizzaioli, provenienti da tutto il mondo, si sono sfidati a Siracusa, per la quinta edizione del Campionato Mondiale della Pizza Bianca, per portare a casa un ricco premio attraverso le gare di Pizza Classica, Pizza a Due, Pizza Gluten Free, Pizza in Pala, Km0, Impasti Alternativi, Pizza Dessert, Squadre Estere, Pizza Gourmet e Cadetti.

Il risultato, comunicato al termine della gara, ha decretato i primi posti per Alessandro Consoli.

Il pizzaiolo di Barcellona Pozzo di Gotto, classe 1991 e proprietario della“Pizzeria Roma”, ha ottenuto il secondo posto nelle categorie Pizza dessert, Pizza Classica (senza dubbio la più prestigiosa di tutto il campionato) e nella pesatura delle palline (a pari merito); il quarto posto nella coreografia della pizza classica; il decimo posto nella categoria Pizza Gourmet (a pari merito).

Inoltre, la somma dei punteggi nelle categorie Pizza Classica, Pizza Alternativa, Pizza km0 e Pizza in Pala gli hanno dato l’accesso ad un’altra classifica, quella di Super Campione, nella quale si è classificato quinto. Alessandro Consoli non è al suo primo campionato, né alla sua prima premiazione.

Infatti, nel 2017 ha partecipato al Campionato europeo presso l’Hotel Venus di Augusta, posizionandosi in ben due terzi posti: Pizza alternativa e Coreografia. Lo scorso anno, sempre presso l’Hotel Venus, ha partecipato al quarto Campionato della Pizza bianca, arrivando terzo nella Pizza in pala.

La passione per il mestiere di pizzaiolo sembra aver contagiato anche il fratello Antonino: a 23 anni, infatti, seguendo le orme del fratello è riuscito ad ottenere il settimo posto nella categoria Pizza in pala.

Valuta questo articolo