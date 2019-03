20 Marzo 2019 14:26

Tragedia sfiorata questa mattina a Messina: piovono pezzi di cornicione da un palazzo del centro, ferito titolare del bar Fumia

Tragedia sfiorata questa mattina a Messina. Intorno alle 8 da un palazzo a pochi metri di distanza da Palazzo Zanca, in via Consolato del Mare, sono venuti giù alcuni pezzi di cornicione. I pezzi di intonaco hanno colpito di striscio un uomo alla spalla: si tratta del titolare del Bar Fumia, che è stato prontamente medicato dal personale sanitario del 118 e condotto all’ospedale Piemonte per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Valuta questo articolo