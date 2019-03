Calabria: le creazioni di Michele Affidato approdano su Raidue [FOTO]

24 Marzo 2019 12:25

Calabria: il maestro orafo Michele Affidato ha raccontato la sua arte a Mezzogiorno in Famiglia in diretta su Rai 2

Le creazioni di Affidato sono state protagoniste in diretta su Rai 2 da Belvedere Marittimo, nella trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia”. L’orafo ha mostrato e descritto diverse opere, come i premi speciali realizzati per il Festival di Sanremo e alcune opere di arte sacra. Uno spazio è stato dedicato anche ai gioielli, un vero e proprio percorso evolutivo dall’antichità fino ai nostri giorni, creazioni che si ispirano alla Storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro, questo è il percorso che da diversi anni ha intrapreso il marchio Affidato diventato un brand nazionale ed internazionale. Durante la trasmissione ha mostrato una tecnica antica e affascinante come quella della fusione dell’oro ricavandone un lingotto, a testimonianza che le sue creazioni nascono da un processo tecnicamente artigianale. “Non dobbiamo perdere nessuna occasione – commenta Affidato – in cui si può dimostrare che il Sud è capace di esprimere arte ad altissimi livelli”.

