14 Marzo 2019 00:46

Reggio Calabria, in un’intervista video Francesca Romana Capalbo dello Sco e Francesco Rattà della mobile spiegano tutti i particolari dell’arresto di Ciro Russo

Dopo 36 ore di ricerche a tappeto in tutta la città, la Polizia di Reggio Calabria è riuscita a catturare Ciro Russo, l’uomo 42enne che ieri mattina ha bruciato viva l’ex moglie in via Frangipane per poi darsi alla fuga. L’uomo è stato beccato in pieno centro, nei pressi di una nota pizzeria. Pochi minuti dopo l’arresto, Francesca Romana Capalbo dello Sco e Francesco Rattà della mobile hanno incontrato i giornalisti illustrando tutti i particolari dell’operazione in un’intervista video:

