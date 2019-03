Calabria: al via la prima fase di verifica per la progettazione degli interventi necessari al ripristino della SP93

11 Marzo 2019 16:42

Al via la prima fase di verifica per la progettazione degli interventi necessari al ripristino della strada provinciale 93 (ex ss 110) a San Nicola da Crissa in provincia di Vibo Valentia

Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato le prime verifiche dello stato dei luoghi sulla strada provinciale 93 (ex SS 110), necessarie a definire e programmare le modalità di intervento per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto compreso tra i km 16,000 e 22,000 nel territorio comunale di San Nicola da Crissa in provincia di Vibo Valentia, interessato da ottobre 2018 da alcuni movimenti franosi. L’arteria è una delle strade del territorio regionale passate in gestione ad Anas. I tecnici geologi del Coordinamento Anas Calabria sono impegnati nei sopralluoghi per i rilievi propedeutici all’ avvio della prima fase, che riguarda la progettazione degli interventi lungo il tratto stradale interessato da una frana, ancora in movimento, che ha provocato dissesti della sede stradale per una estensione di circa 400 metri. L’obiettivo di Anas è quello di rispondere alle esigenze del territorio e di partire con gli interventi nel più breve tempo possibile, ripristinare livelli adeguati di viabilità ed innalzare gli standard di sicurezza e comfort degli automobilisti.

