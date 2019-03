Messina, acqua a Spadafora: continui disagi a San Martino

5 Marzo 2019 18:50

Messina, disagio approvvigionamento idrico a Spadafora: Lillo Pistone presenta un’interpellanza all’Amministrazione comunale

Un tubo minuscolo, di un pollice, per l’approvvigionamento idrico di decine di famiglie. Succede a Spadafora (Messina), dove il candidato sindaco Lillo Pistone, in qualità di consigliere comunale uscente, ha presentato un’interpellanza al sindaco, al responsabile dell’area tecnica ed al segretario comunale, affinché si attivino tempestivamente gli interventi per garantire un adeguato servizio in contrada Mannella. Qui da vent’anni le famiglie fanno i conti con continui disservizi. Pistone, pertanto, ha chiesto all’amministrazione comunale che “venga approntata e posata in luogo di quella esistente una tubazione idonea, nell’interesse dei cittadini della contrada che, come gli altri, pagano regolarmente i tributi e le utenze”.

