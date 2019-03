Dal palco di Acireale un inno all’Amore: fan in delirio per i Thegiornalisti in concerto [FOTO e VIDEO]

31 Marzo 2019 12:53

Pal’Art Hotel di Acireale strapieno per i Thegiornalisti

Pal’Art Hotel di Acireale strapieno ieri sera per la prima delle due date del tour 2019 dei Thegiornalisti. Ieri sera Tommaso Paradiso e la band hanno portato sul palco un vero e proprio inno all’amore, riproponendo i più grandi successi del gruppo, come: “Completamente”, “Il tuo maglione mio”, “Tra la strada e le stelle”, “Sold out”, “Fatto di te” e “Vieni e cambiami la vita”. Immancabile anche la hit “Da sola in the night” e il singolo “Senza”. In scaletta anche la versione acustica di “La gatta e la luna”, ultimo singolo dei Takagi e Kreta insieme a Tommaso Paradiso, Jovanotti e Calcutta. Dal palco di Acireale anche un omaggio ad Antonello Venditti: con “Notte prima degli esami” suonata al pianoforte . “Per questa ripartenza del tour – ha raccontato Tommaso Paradiso – ci saranno alcune novità, a partire dai visual completamente nuovi e da un momento acustico più lungo. A non cambiare sarà l’atmosfera: una festa con il nostro pubblico, dove cantare, ballare, ridere e condividere momenti bellissimi insieme”. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, dopo il secondo appuntamento ad Acireale di stasera sarà a Bari (2 aprile), Reggio Calabria (3 aprile), Assago (6 aprile), Firenze (7 aprile), Roma (11 e 12 aprile), Assago (15 aprile), Firenze (18 aprile), Verona (1 maggio), Roma (13 maggio) e Assago (14 maggio). Dopo l’estate i Thegiornalisti saranno al Circo Massimo di Roma il 7 settembre.

