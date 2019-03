Reggio Calabria, completato l’abbattimento della baraccopoli di San Ferdinando: ghetto raso al suolo in 48 ore [FOTO]

7 Marzo 2019 19:54

Reggio Calabria, completati oggi i lavori dell’Esercito per abbattere la baraccopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro

I mezzi meccanici dell’Esercito hanno completato il lavoro di abbattimento della baraccopoli di San Ferdinando in cui avevano trovato alloggio centinaia di migranti, che sono stati sgomberati. Sono occorse 48 ore per radere al suolo le centinaia di baracche in cui vivevano i migranti. L’area su cui era stata realizzata la baraccopoli e’ disseminata adesso di rifiuti di ogni genere che dovranno essere smaltiti dal Comune di San Ferdinando. I migranti che sono confluiti nella nuova tendopoli sono complessivamente 840. Per loro la Protezione civile calabrese ha allestito una megacucina da campo. Allo stato non si segnalano particolari problemi. Domattina il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, terra’ una conferenza stampa per tracciare un consuntivo dell’intervento che e’ stato effettuato a San Ferdinando.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Valuta questo articolo