Zia Caterina Bellusci varca la soglia dei 100 anni, grande festa a Civita [FOTO]

25 Marzo 2019 17:09

Il sindaco di Civita, Tocci: “è il terzo centenario che festeggio nel corso del mio mandato. Auguro a “zia” Caterina altri cento di questi giorni”

“Zia” Caterina Bellusci festeggia 100 anni. L’intera amministrazione comunale civitese (gli assessori Antonio Valvolizza e Vincenzo Mastrota, il presidente del consiglio, Anna Rugiano, il capogruppo di maggioranza, Andrea Ponzo, e la consigliera comunale Eliana Bruno ), guidata dal sindaco Alessandro Tocci, ha voluto manifestare a “zia” Caterina l’affetto e gli auguri dell’intera comunità civitese per il bel traguardo raggiunto, conferendole una pergamena e una targa per la felice ricorrenza. “Zia” Caterina ha festeggiato il suo centesimo compleanno domenica scorsa, nell’intimità della sua abitazione, insieme ai suoi familiari, ai componenti dell’amministrazione comunale e ai tanti amici e conoscenti. Anche una delegazione della Cisl pensionati di Castrovillari ha voluto omaggiarla, oltre che con la presenza, anche con una pergamena e una targa ricordo. “Zia” Caterina, vedova da più di 30 anni e senza figli, in questi anni ha vissuto con il calore dei nipoti che non le hanno fatto mai mancare la loro presenza e, soprattutto, le loro attenzioni. “Zia” Caterina, nonostante il suo secolo di vita, “è una donna attiva, elegante che tiene ancora al suo aspetto, disponibile e che dispensa a tutti buoni consigli. Una “zia” simpatica che con i suoi modi gentili e cordiali vuole bene a tutti e, soprattutto, si fa voler bene da tutti”, così l’ha descritta sua nipote Maria Kelly. Il sindaco Tocci, nel salutarla affettuosamente, ha affermato: “Sono onorato di porgere a “zia” Caterina i più autentici e calorosi auguri da parte dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare. “Zia” Caterina è la terza centenaria che festeggio in questi 5 anni di mandato. Una lunga vita, quella di “zia” Caterina, trascorsa con fede e speciale dedizione al lavoro e alla famiglia. La sua vita – ha sottolineato il sindaco Tocci – è stata segnata da eventi spiacevoli che, però, non hanno mai scalfito la sua grande voglia di vivere. Pensando ai suoi 100 anni non possiamo che provare emozione. Ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia. Ha vissuto in anni in cui erano richiesti grandi sacrifici e fatiche dure per vivere. Auguri “zia” Caterina, altri cento di questi giorni”, ha concluso il sindaco, Alessandro Tocci. “Zia” Caterina, lucidissima ma visibilmente emozionata, prima di tagliare la torta, ha ringraziato tutti.

