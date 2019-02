Reggio Calabria: presentata la nuova proprietà della Viola Basket, la Mood Project [FOTO e INTERVISTE]

26 Febbraio 2019 14:24

Reggio Calabria: pr esentata, presso il “Salone dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio, la nuova proprietà della Viola Basket, la Mood Project

Presentata stamani, presso il “Salone dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio la nuova proprietà della Viola Basket Reggio Calabria, la Mood Project. “Abbiamo cercato di fare il giusto mix tra vecchi e nuovi collaboratori, con il passare delle settimana vedremo se ci saranno da fare nuovi interventi- sottolinea Alessandro Menniti- i risultati arriveranno ma in questo momenti i ragazzi devono stare sereni e non verranno stressati, saranno le persone più coccolate”. Alla presentazione sono intervenuti: il Consigliere Comunale Delegato allo Sport Giovanni Latella per i consueti saluti istituzionali, Andrea Gotti, Alessandro Menniti e l’avv. Giuseppe Lopresti in qualità di membri del nuovo organigramma societario.

Ecco l’organigramma della Mood Project Viola:

Direttore Generale: Andrea Gotti Area Istituzionale: Deborah Romeo Avv. Giuseppe Lopresti Avv. Carlo Rombolà Dott. Attilio Fusco Segreteria: Giuseppe Calabrese Vito Cristiano Area Marketing: Alessandro Menniti ( Resp. Marketing) Carmelo Fiume (Rapporti commerciali Mood- Viola) Area Tecnica: Andrea Gotti (Resp. Area Tecnica) Giuseppe Murano ( TM) Matteo Mecacci ( Coach) Francesco Trimboli ( Ass.Coach) Pasquale Motta ( Ass. Coach) Saverio Neri ( Prep.Atl.)

Valuta questo articolo