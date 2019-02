Villa San Giovanni: venerdì 1 marzo l’inaugurazione del Molo di Sottoflutto. Il sindaco Siclari: “è il porto turistico più importante dello Stretto” [FOTO e INTERVISTA]

26 Febbraio 2019 18:55

A Villa San Giovanni si è svolta la presentazione dell’evento che si terra venerdì 1 marzo alle ore 11 per l’inaugurazione del Molo di Sottoflutto. Il sindaco Siclari: “l’inaugurazione del porto turistico più importante dello Stretto è uno degli eventi più importanti degli ultimi 50 anni”

Questo pomeriggio presso la sala consiliare del Comune di Villa San Giovanni si è svolta la presentazione dell’evento che si terra venerdì 1 marzo alle ore 11 per l’inaugurazione del Molo di Sottoflutto. Raggiante il sindaco Giovanni Siclari: “l’inaugurazione del porto turistico più importante dello Stretto è uno degli eventi più importanti degli ultimi 50 anni. Abbiamo l’onore di tagliare il nastro in questa struttura che sembrava ormai non arrivare a compimento: siamo riusciti a sbloccarla in pochissimo tempo. All’evento verranno numerose autorità tra cui il capo della Protezione Civile Borrelli”. Soddisfatto anche il Senatore Marco Siclari: “Avrei voluto partecipare all’incontro per annunciare, insieme all’amministrazione, l’opera più importante dello Stretto di Messina che il Comune di Villa San Giovanni abbia mai realizzato. Ma per motivi istituzionali mi trovo in Senato per votare Reddito di Cittadinanza e Pensioni. Sarò presente, ed in prima fila, venerdì 1 marzo per l’inaugurazione, perché a quest’opera tengo particolarmente da villese e da rappresentante delle istituzioni”. “Questo è un passo fondamentale -prosegue- per la nostra città e per tutta l’area metropolitana perché sarà il porto turistico più importante dello Stretto ed è un orgoglio che sia proprio la mia città ad avere questo privilegio. Ciò porterà occasioni di crescita sia in termini di sviluppo economico che come indotto occupazionale. Ringrazio tutti, in particolar modo il Prefetto Di Bari, le forze dell’ordine, il Sindaco Giovanni Siclari per aver permesso il proseguimento ed il completamento dei lavori avvenuti in modo corretto e nel rispetto dei tempi. Ringrazio tutta l’amministrazione, il vice Sindaco Maria Grazia Richichi, la giunta ed il delegato Imbesi per aver fatto squadra, ogni giorno, per dare vita a questa opportunità tanto attesa da decenni. Sara il primo porto turistico di Villa San Giovanni ed il più importante dell’intera area metropolitana. Guardo avanti con ottimismo perché questa amministrazione sta dimostrando concretamente di lavorare nella direzione giusta affianco ai rappresentanti delle altre istituzioni, affrontando concretamente i temi fondamentali di sviluppo della nostra città dando massima priorità alla vocazione turistica di Villa, unica strada da seguire per dare speranza di lavoro ai nostri giovani e a coloro che oggi non hanno occupazione. Continuo a rimanere accanto a tutti i calabresi, ai reggini ed ai villesi perché insieme dobbiamo vincere la scommessa sul futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie”, ha concluso il senatore azzurro.

Villa San Giovanni: venerdì l’inaugurazione del Molo di Sottoflutto. Il sindaco Siclari: “evento importante” [VIDEO]

Valuta questo articolo