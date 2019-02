Messina, impianti sportivi di Villa Dante: sopralluogo del vicesindaco e dell’assessore Scattareggia [FOTO]

19 Febbraio 2019 13:34

Il vicesindaco di Messina: “Attrezzatura perfettamente fruibili”

Sopralluogo oggi del vicesindaco Salvatore Mondello, insieme all’assessore alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia, e all’ing. Orazio Scandura, alle attrezzature sportive all’interno di Villa Dante. In particolare la verifica approfondita ha riguardato i locali della piscina, che risultano ormai completi in ogni loro parte, sia sotto il profilo meramente impiantistico che quello strutturale. Recentemente, grazie ai fondi dell’Asse 4 del Pon Metro 2014-2020, per il progetto ME4.2.1.b “recupero e rifunzionalizzazione di spazi pubblici attrezzati a valenza sociale”, sono stati effettuati lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e di quelli tecnologici, quindi filtri, caldaie, riserve idriche e impianti di immissione dell’acqua; si è inoltre provveduto a lavori edili che hanno interessato la nuova impermeabilizzazione della vasca e l’aggiustamento dei locali igienici a servizio della piscina stessa. Visionati inoltre i campetti da tennis, ormai pronti, per i quali devono soltanto essere ultimati i locali degli spogliatoi con un appalto già messo in bando, mentre la parte dell’arena risulta completata con i lavori minimi per essere fruita nelle grandi potenzialità che offre. “Parliamo di grandi strutture ad uso collettivo, collocate al centro della città e pertanto utilissime per la piena vivibilità della stessa – ha sottolineato il vicesindaco Mondello -. Le attrezzature risultano perfettamente fruibili anche dai diversamente abili, con l’utilizzo di dispositivi assolutamente innovativi rispetto agli standard, con maniglie di nuova generazione e bagni perfettamente adeguati per i disabili”.

