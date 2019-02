Una messinese al fianco di Josè Carreras: la voce di Simona Calà incanta l’Auditorium di Pesaro

8 Febbraio 2019 20:07

La messinese Simona Calà alla Masterclass a Pesaro con il grande tenore José Carreras

“Mi sembra ancora di vivere in un sogno“. Così Simona Calà racconta l’esperienza vissuta pochi giorni fa a Pesaro. La soprano di Messina, originaria di Tortorici, è stata l’unica siciliana ammessa a partecipare all’ambita Masterclass con Josè Carreras.

Per sei giorni all’Auditorium Pedrotti, insieme a 24 cantanti di diversa nazionalità, Simona Calà ha dato sfoggio della sua voce e la sua vocalità è stata particolarmente apprezzata anche dal grande tenore, che si è complimentando con lei dicendole: “Lei sente quello che canta, è un piacere ascoltarla”. E il concerto finale del 27 gennaio è stato un autentico successo.

“Carreras è una persona eccezionale– ci racconta Simona- il maestro ha una voce straordinaria, è bravissimo e anche umile”. Sono contenta perché la mia interpretazione è piaciuta tantissimo anche a lui“.

L’artista di Messina ha dato il meglio di sé cantando i pezzi più belli del repertorio cameristico, come “A vucchella Tosti” e “Après un Reve Foure”.

Il repertorio dell’artista è vastissimo: spazia dalla musica sacra, da camera, romanze da salotto, alle romanze liriche, fino al repertorio operistico dell’800-900. “Ho cercato– ci racconta ancora entusiasta Simona-di far arrivare la mia passione per il canto a chi mi ascolta, cercando sempre di rimanere sempre con i piedi per terra, perché l’umiltà è la dote più bella che un’artista possa avere“. Per Simona, in realtà, l’esperienza di Pesaro rappresenta un altro grande traguardo di una carriera già brillante. Nella vita di tutti i giorni l’artista si dedica all’attività concertistica come solista, sia in Italia che all’Estero.

