Sicilia, abbandonata al freddo in autostrada: cucciola di Pointer salvata dagli agenti viene arruolata in Polizia [FOTO]

21 Febbraio 2019 21:05

Sicilia, agenti della Polstrada salvano e adottano una cagnolina abbandonata in autostrada

Storia a lieto fine per una cagnolina razza Pointer abbandonata in autostrada. Il cane di razza Pointer, ha circa un anno, ed è stato trovato a vagare sull’ A 29 dagli agenti della Polstrada di Trapani. La cagnolina era smarrita e impaurita e gli agenti l’hanno immediatamente soccorsa. Pina, questo il nome scelto per la cagnolina, adesso ha un futuro radioso davanti a sé: grazie all’Associazione Cani da salvataggio di Palermo, sarà addestrata per diventare la mascotte della polstrada e parteciperà agli incontri promossi nelle scuole per diffondere la cultura della sicurezza in strada.

