23 Febbraio 2019 22:40

Reddito di Cittadinanza, Di Maio: “i numeri in Sicilia saranno imponenti, ma le famiglie che ne usufruiranno avranno doveri ad esempio sui lavori di pubblica utilità”

Sabato siciliano per il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio, il quale al termine della riunione avuta a Termini Imerese sul futuro di Blutec, afferma: “i numeri del reddito di cittadinanza in Sicilia saranno imponenti, ma le famiglie che ne usufruiranno avranno doveri ad esempio sui lavori di pubblica utilità”. “Non voglio dare soldi a persone senza formarle e richiamarle ai loro doveri di cittadini, la nostra sfida è mettere in moto un meccanismo per formazione permanente”, conclude.

