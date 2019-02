Serie D, risultati e classifica: sconfitta dell’Acr Messina ad Acireale nel giorno in cui Sciotto molla la società. Sconfitta per la capolista Bari e per la Cittanovese [FOTO]

3 Febbraio 2019 16:46

Serie D, risultati e classifica: importante turno di campionato. La Turris vince contro il Bari, zero punto per l’Acr Messina contro l’Acireale. Sconfitta per la Cittanovese, pari Palmese ed il Città di Messina

Serie D, risultati e classifica- Importante turno di campionato in Serie D: la Turris vince contro la capolista Bari e accorcia la classifica. Male l’Acr Messina ad Acireale nel giorno in cui Pietro Sciotto molla la società. Il Rotonda vince a Castrovillari, pari del Locri in casa e della Palmese. Sconfitta per 2-1 della Cittanovese a Marsala.

RISULTATI:

Acireale- Messina 1-0

Castrovillari- Rotonda 0-1

Città di Messina- Roccella 0-0

Gela- Troina 1-1

Igea Virtus- Portici 0-0

Locri- Sancataldese 2-2

Marsala- Cittanovese 2-1

Turris- Bari 1-0

Palmese- Nocerina 1-1

LA CLASSIFICA:

BARI 52

TURRIS 43

MARSALA 36

CITTANOVESE 34

PORTICI 34

ACIREALE 33

CASTROVILLARI 32

GELA 32

NOCERINA 31

PALMESE 30

TROINA 30

LOCRI 26

SANCATALDESE 24

CITTA’ DI MESSINA 23

ROCCELLA 23

MESSINA 21

IGEA 15

ROTONDA 13

