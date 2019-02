Serie C diretta LIVE: grande attesa per Reggina-Potenza di domani, pari tra Catanzaro e Juve Stabia. Sconfitta della Vibonese [FOTO]

13 Febbraio 2019 21:40

Serie C diretta LIVE- Drago ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 26^ giornata del campionato di serie C tra la Reggina e il Potenza prevista per domani. Pari Catanzaro e Juve Stabia. Sconfitta della Vibonese

Serie C diretta LIVE- Il tecnico Massimo Drago ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 26^ giornata del campionato di serie C tra la Reggina e il Potenza prevista per domani 14 febbraio 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. La lista dei ventiquattro convocati: Portieri: Farroni, Morabito, Vidovsek; Difensori: Conson, Ciavattini, Kirwan, Gasparetto, Pogliano, Procopio, Redolfi, Seminara, Solini; Centrocampisti: Bellomo, Franchini, De Falco, Marino, Salandria, Strambelli; Attaccanti: Baclet, Doumbia, Martiniello, Sandomenico, Tassi, Tulissi.

LE PARTITE DI OGGI: la Vibonese perde in casa con il Rieti, pari del Catanzaro contro la capolista Juve Stabia, derby siciliano al Trapani (1-0 al Catania).

RISULTATI LIVE:

Juve Stabia-Catanzaro 0-0

Paganese-Monopoli 1-3

Reggina-Potenza domani 20:30

Rende-Siracusa domani 14:30

Sicula Leonzio-Bisceglie 2-1

Trapani-Catania 1-0

Vibonese-Rieti 0-2

Viterbese-Virtus Francavilla 1-0

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 57

TRAPANI 51

CATANZARO 48

CATANIA 47

MONOPOLI 37

REGGINA 36

CASERTANA 35

VIBONESE 32

RENDE 32

POTENZA 31

FRANCAVILLA 30

VITERBESE 28

SICULA 28

CAVESE 27

RIETI 22

SIRACUSA 19

BISCEGLIE 19

PAGANESE 9

MATERA -1

Penalizzazioni: Matera -31, Reggina e Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.

Catania, Catanzaro, Monopoli, Potenza, Siracusa, Rieti e Paganese 1 partita in meno

Virtus Francavilla due partite in meno

Cavese 3 partite in meno

Viterbese 6 partite in meno

