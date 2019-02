Serie C, risultati e classifica. La Reggina in campo domani sera contro il Siracusa, il Catanzaro strapazza la Paganese per 4-1 [FOTO]

10 Febbraio 2019 16:55

Serie C, risultati e classifica: posticipo lunedì per la Reggina a Siracusa, il Catanzaro vince 4-1 contro la Paganese e si conferma la terza forza del campionato

Serie D diretta LIVE- Sarà lunedì sera il debutto di mister Drago sulla panchina della Reggina dopo l’esonero di Cevoli. La squadra amaranto sfida il Siracusa in una partita che di sicuro sarà avvincente. Ecco la lista dei convocati per domani sera. Portieri: Confente, Farroni, Vidovsek. Difensori: Conson, Kirwan, Gasparetto, Pogliano, Procopio, Redolfi, Seminara, Solini. Centrocampisti: Bellomo, Franchini, Marino, Salandria, Strambelli, Zibert. Attaccanti: Baclet, Doumbia, Martiniello, Sandomenico, Tassi, Tulissi.

Oggi il Catanzaro ha vinto 4-1 contro la Pagnese confermandosi al trezo posto in classifica. Pari tra Bisceglie-Trapani e Rieti-Sicula Leonzio. La Viterbese espugna Monopoli per 2-0.

RISULTATI LIVE:

Bisceglie-Trapani 0-0

Catanzaro-Paganese 4-1

Monopoli-Viterbese 0-2

Rieti-Sicula Leonzio 0-0

Virtus Francavilla- Matera 0-0

Catania- Casertana 0-0

Cavese- Vibonese 0-0

Potenza- Rende 0-0

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 56 TRAPANI 48 CATANZARO 47 CATANIA 44 CASERTANA 35 MONOPOLI 34 VIBONESE 34 REGGINA 33 RENDE 31 POTENZA 30 FRANCAVILLA 27 CAVESE 26 VITERBESE 25 SICULA 25 SIRACUSA 19 RIETI 19 BISCEGLIE 16 PAGANESE 9 MATERA -16

Penalizzazioni: Matera -31, Reggina e Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.

Catania, Catanzaro, Monopoli, Potenza, Siracusa, Rieti e Paganese 1 partita in meno

Virtus Francavilla due partite in meno

Cavese 3 partite in meno

Viterbese 6 partite in meno

