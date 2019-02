3 Febbraio 2019 18:18

Serie B, risultati e classifica: solo un pareggio per il Verona in trasferta sul campo del Carpi, vittoria e scatto del Cosenza contro il Cittadella, pari del Crotone

Serie B, risultati e classifica- Nelle partite di ieri solo un pareggio per il Verona in trasferta sul campo del Carpi, vittoria e scatto in classifica del Cosenza contro il Cittadella, pareggio a reti inviolate tra Padova e Salernitana. Oggi netto successo per il Benevento, lo scontro salvezza tra Crotone e Livorno finisce 1-1.

RISULTATI:

LECCE-ASCOLI RINVIATA

CARPI-VERONA 1-1

COSENZA-CITTADELLA 2-0

PADOVA-SALERNITANA 0-0

SPEZIA-CREMONESE 2-0

BENEVENTO-VENEZIA 3-0

CROTONE-LIVORNO 1-1

LA CLASSIFICA:

PALERMO 37

BRESCIA 36

PESCARA 34

LECCE 34

BENEVENTO 33

VERONA 32

SPEZIA 31

CITTADELLA 30

PERUGIA 29

SALERNITANA 28

CREMONESE 26

VENEZIA 25

ASCOLI 25

COSENZA 24

FOGGIA 18

CARPI 18

CROTONE 18

LIVORNO 17

PADOVA 16

Valuta questo articolo